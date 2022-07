Anmeldung zum Krefeler Kultrennen : Seifenkistenrennen startet wieder am Hülser Berg

Krefeld Anmeldungen sind ab sofort möglich. An dem Rennen können Fahrerinnen und Fahrer ab zehn Jahren teilnehmen. Der Fantasie zur Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Da schlagen rennbegeisterte Herzen höher: Am Hülser Berg wird es am Sonntag, 14. August, wieder turbulent. Rasend schnelle Kisten und selbstgebaute fahrbare Kunstwerke stellen sich der herausfordernden S-Kurve und wollen die 500 Meter lange Rennstrecke bis nach unten meistern. Zum 19. Mal findet das Seifenkistenrennen in Krefeld statt und hat damit schon Kultstatus. Es gewinnen in Krefeld nicht nur die Seifenkisten, die am schnellsten die Piste hinunter rasen, sondern in der „Jux-Wertung“ auch die Fahrzeuge mit der kreativsten Performance. Der Fantasie zur Gestaltung von originellen Seifenkisten und künstlerischen Outfits sind dabei keine Grenzen gesetzt. Anmeldungen für das Rennen sind noch bis Sonntag, 31. Juli, möglich. An dem Rennen können alle ab zehn Jahren teilnehmen.