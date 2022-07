Mönchengladbach Ein Fahrzeug soll in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Auto gestoßen sein. Sieben Personen wurden verletzt – zwei davon schwer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand – dazu zählen unter anderem Aussagen der Unfallbeteiligten, unbeteiligter Zeugen sowie der Auswertung von Spuren vor Ort – hat sich der Unfall laut Polizei wie folgt zugetragen: Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa war zusammen mit vier weiteren Personen (alle männlich; 17, 18, 19 und 19 Jahre alt) auf der Zoppenbroicher Straße in Richtung Friedensstraße unterwegs. Dabei fuhr er vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn kurz vor der Einmündung „Bahner“ in eine Kurve und verlor dort die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und stieß noch im Kurvenverlauf frontal mit einem Ford Transit zusammen. In dem Ford befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 22-jährige Fahrer sowie dessen 18-jährige Beifahrerin.