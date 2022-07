Städtepartnerschaft im Internet : Krefeld und Mar del Plata: Freundschaft im Tangoschritt

Nostalgischer Look: So präsentiert sich die Webseite. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Mit einer gemeinsamen zweisprachigen Webseite soll die noch junge Städtepartnerschaft ausgbaut werden. Und sie soll zeige, was Tango mit Wirtschaft und Demokratie zu tun hat.

In deutscher und in spanischer Sprache werden Krefeld und Mar del Plata von nun an gemeinsam diesen Internetauftritt pflegen mit Informationen aus den Städten, aus dem Musikleben und natürlich mit Neuigkeiten rund um den Tango und das Bandoneon, das in Krefeld ein traditionelles Festival feiert, das auch in Argentinien wahrgenommen werden soll.