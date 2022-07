Reiten : Greta Stracke landet zwei Mal auf Platz zwei

Krefeld Die Verhältnisse waren optimal. Die Sonne lachte vom blauen Sommerhimmel und beflügelte alle Pferdefreunde – ob im Sattel oder als Zuschauer. Auch Greta Stracke hatte ihre Freude beim Sommerturnier des RV Bayer Uerdingen.

(off) Beim Sommerturnier des RV Bayer Uerdingen wurden viele gute Ritte in Dressur und Springen gezeigt. Greta Stracke war dort zwar nicht mit ihren beiden Kader-Paradenpferden am Start, zeigte aber mit Pony Down Under ihre Klasse und nahm es auch mit Großpferden auf. In der L-Dressur (Kandare) legte Greta Stracke (RV Lenzenhof Krefeld) mit dem 17-jährigen Pony 7,8 vor. Die beiden wurden doch noch von der späteren Siegerin Kathrin Heymann (RFV Lobberich) auf Sucre Coeur mit der Wertnote 8,2 überholt. Auch in der M-Dressur fand die Rheinische Meisterin der Ponyreiter in der Giessenerin Sandra Herff mit Hotzenplotz ihre Bezwingerin (7,2 zu 7,3).