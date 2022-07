Unwetter in Krefeld : Das große Aufräumen nach dem Sturm

Info

„Bleiben Sie – wenn möglich – zu Hause!“ Die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes sollten Sie ernst nehmen. Jetzt heißt es: achtsam sein. Wenn Sie sich bei Gewitter, Sturm oder Starkregen draußen befinden, sollten Sie einige Orte meiden.

– Keller und andere tief liegende Bereiche sollten bei Überflutungsgefahr rechtzeitig vor eindringendem Wasser geschützt werden. Zudem sollten Gullys und Abflussrinnen frei von Laub und anderem Schmutz sein.

– Als bester Schutz bei einem Unwetter gilt ein festes Gebäude – bleiben Sie also am besten drinnen. Eine Alternative kann ein geschlossenes Auto sein. Es sollte allerdings nicht an einer Stelle geparkt sein, an der es von umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Dachziegeln getroffen werden kann. In Gebäuden ohne Blitzschutz für Strom- und Versorgungsleitungen sollten bei Gewitter die Stecker der Elektrogeräte gezogen werden.

– Meiden Sie bei einem Sturm Wälder und auch baumreiche Straßen. Bäume können entwurzeln und Äste können abreißen und zur Gefahr werden. In der freien Natur sollten Spaziergänger oder Radfahrer in Senken, Hohlwegen, unter Felsvorsprüngen oder Stahlbetonbrücken in die Hocke gehen, die Beine umklammern und den Kopf senken. Der Abstand zu anderen Menschen oder Fahrrädern sollte gerade bei Gewittern mindestens einen Meter betragen. Auch Gegenstände aus Metall wie Werkzeuge oder Sportgeräte sollten möglichst weit entfernt sein.