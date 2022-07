43. Weltmusikfestival in Krefeld : Folklorefest holt Alpenglühen in die City

Festivalstimmung im Sommer 2019 an der Alten Kirche: So soll es wieder werden Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das 43. Weltmusikfestival steigt am 5. und 6. August in der City. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause erwarten die Initiatoren 10.000 Musikfans vor den Bühnen.

Wenn die meisten Ferien machen, geht die Initiative Folklorefest noch einmal in die Vollen. Am Wochenende Freitag, 5., und Samstag, 6. August steigt das 43. Festival auf dem Platz An der Alten Kirche. „In diesem Jahr wollen wir endlich wieder mit rund 10.000 Menschen aus Krefeld, vom Niederrhein und dem benachbarten Ausland Weltmusik feiern“, meint Geschäftsführer und Programmleiter Jordi Preußer. „Wir freuen uns, dass unser Oberbürgermeister Frank Meyer auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft des Folklorefests übernimmt und das Fest offiziell eröffnen wird. Britta Weyers wird ebenfalls zur Wiederholungstäterin und führt zum zweiten Mal durch unser zweitägiges Programm.“