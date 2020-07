Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Krefeld : Coronavirus ist eine Lotterie des Todes

Jens Voss Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Meinung Krefeld Der jüngste Todesfall in Krefeld ist regelrecht unheimlich: Eine „Person mittleren Alters“ erkrankt an COVID 19, gilt als geheilt – und stirbt dann an multiplem Organversagen. Dieses verfluchte Virus erweist sich immer mehr als Lotterie des Todes.