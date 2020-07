Corona-Pandemie : Zahl der Todesopfer in Krefeld steigt auf 24

Die meisten der fast 10.000 Abstriche wurden im Diagnosezentrum an der Schwertstraße genommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Kein Corona-Patient aus Krefeld ist derzeit zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Im Moment sind 16 Personen mit dem Sars 2 CoV infiziert. Am vergangenen Freitag waren es noch 20.

Die Zahl der Corona-Toten ist in Krefeld auf 24 Personen gestiegen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Seit Anfang des Monats war die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabil. Nur ganz wenige benötigten im Zusammenhang mit Covid 19 eine intensivmedizinische Betreuung.Nun hat Krefeld ein weiteres Todesopfer im Corona-Kontext zu beklagen. Die jetzt verstorbene Person mittleren Alters hatte nach den Angaben des Krankenhauses keine relevanten Grundleiden, als sie an der Corona-Infektion erkrankte. Nach längerem Verlauf war sie dann auf Corona schon negativ getestet worden und wurde deshalb bezüglich der Corona-Infektion als „genesen“ eingestuft. Nun ist die Person jedoch an Organschäden verstorben, die nach ärztlicher Einschätzung ursächlich im Zusammenhang mit der durchgemachten Corona-Infektion stehen.

Außerdem verzeichnete der Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Montag zwei neue Infektionen mit dem Corona-Virus im Vergleich zum Freitag. Die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen in Krefeld ist Stand Montag, 0 Uhr, auf 16 Personen (Freitag 20) gesunken. Inzwischen gelten 650 (645) Betroffene statistisch als genesen. Aus nun insgesamt 9480 (Freitag 9394) Erstabstrichen sind seit Beginn der Pandemie 690 (688) Personen positiv getestet worden.

Aktuell muss keine infizierte Person aus Krefeld mehr in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Gesamtzahl der Quarantänen beträgt nun 2182. Die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner) sinkt auf vier, die „kritische Grenze“ ist von Bund und Ländern auf 50 festgesetzt worden. Am Wochenende habe ndie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) erneut keine Verstöße gegen die Corona- Schutzverordnung festgestellt, teilte die Stadt gestern mit..

(sti)