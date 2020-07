Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Drei neue Infektionen registriert

Kreis Viersen Im Kreis Viersen hat es am Dienstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Aktuell steigt die Zahl der Infizierten von 18 auf 21. Im Kreis Viersen sind 765 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt; 706 Menschen sind gesund, 37 sind gestorben. 112 Menschen leben in Quarantäne.

In Viersen gibt es 140 bestätigte Fälle, aktuell zwei Infizierte, 133 Genesene und fünf Tote. In Brüggen gibt es 19 bestätigte Fälle, 19 Gesunde, niemand ist aktuell infiziert, es gibt keine Toten. In Nettetal gibt es 61 bestätigte Fälle, aktuell sieben Infizierte, 52 Genesene und zwei Todesopfer. In Niederkrüchten gibt es 91 bestätigte Fälle und eine aktuelle Infektion; 79 Menschen sind gesund, elf tot. In Schwalmtal sind 43 Fälle bestätigt, und eine aktuelle Infektion. 40 Menschen sind gesund, zwei tot.