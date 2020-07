Politik in Krefeld : CDU kritisiert das Schicki-Micki-Zitat von Frank Meyer

Politik in Krefeld

Krefeld Für seine Äußerung über „Schicki-Micki-Pläne“ eines Investors muss sich Oberbürgermeister Frank Meyer Kritik der Christdemokraten gefallen lassen.

Meyer hatte zusammen mit dem Betriebsleiter des Zentralen Gebäudemanagements, Rachid Jaghou, erste Ideen zur weiteren Entwicklung präsentiert (wir berichteten). „Wir sind gespannt, was die Verwaltung uns hier noch konkret präsentieren und wie viel Geld benötigt wird. Darüber gilt es zu diskutieren, auch angesichts der ungewissen Haushaltslage aufgrund der Corona-Situation. Wir sollten uns als Stadt aber an bestimmten Punkten auch zurückhalten. Die Stadt hat für den Rahmen zu sorgen. Eine professionelle Mietorganisation hat definitiv gefehlt. Der Rest muss aus der Initiative der Mieter kommen. Denn das macht den Charme des Großmarktes aus, der unbedingt erhalten bleiben muss“, so Fasbender.