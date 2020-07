Unfall beim Abbiegen : 81-Jähriger von Lkw überrollt

Krefeld Der Unfall geschah nach dem berüchtigten Muster: Der Lkw bog ab und erfasste einen Radfahrer neben ihm.

Ein 81-jähriger Radfahrer ist von einem abbiegenden Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer (59) stand mit seinem Lkw an der Autobahnausfahrt Oppum an der Kreuzung Untergath/Hauptstrasse bei Rot. Er wollte nach rechts in Richtung Heinrich-Malina-Platz abbiegen; als er bei Grün anfuhr, fuhr auch der Radfahrer auf dem parallelverlaufenden Radweg in Richtung Untergath an. Der Lkw erfasste den Radfahrer und überrollt ihn.