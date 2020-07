Hochwasserschutz in Krefeld : Zweifel an Korrektheit der Gebühren des Deichverbands

Zweifel an Korrektheit der Gebühren des Deichverbands

Hochwasserschutz in Krefeld

Krefeld In Krefeld werden die Bürger mit zweierlei Maß gemessen. Die Gelleper bekommen das zu spüren. Sie müssen im Gegensatz zu allen anderen Krefeldern für den Hochwasserschutz aus eigener Tasche zahlen. Das könnte sich jetzt ändern.

Gelleper Bürger proben den Aufstand. Sie wehren sich dagegen, für den Hochwasserschutz doppelt zu zahlen – als Steuerzahler in Krefeld und als Zwangsmitglieder im Deichverband Lank (wir berichteten). Mit ihrem Protest fanden die Betroffenen offene Ohren in Reihen der Krefelder SPD und CDU. Die Problematik liegt jetzt sogar der Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher zur Prüfung vor. Zu klären sei, ob die Erhöhungen der Jahresgebühren des Deichverbandes bis zu 300 rechtmäßig seien. Ein gleichlautender Antrag geht auch an die Stadtverwaltung Krefeld.