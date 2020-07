Unternehmen in Krefeld : Drägerwerke bekommen Auftrag über 100-Millionen

(Symbolbild) Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Drägerwerke mit einer der größten Niederlassungen weltweit in Krefeld erleben in der Corona-Krise einen Boom. Sie sind seit mehr als 40 Jahren in Krefeld ansässig.

400 Mitarbeiter – davon 290 im Außendienst – sind in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Region Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig. Hinzu kommt ein weltweites Mietgeschäft mit Artikeln, die der Sicherheit von Personal und Einrichtungen der Feuerwehr, im Bergbau, in der chemischen Industrie, in Öl- und Gasraffinerien sowie in der Stahl-, Energie- und Entsorgungsbranche dienen.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hat Dräger von der britischen Regierung den Zuschlag für die Lieferung von Atemschutzmasken (FFP3) erhalten. Die Auslieferung der Masken soll noch in diesem Jahr beginnen und sich bis 2021 erstrecken. Der erwartete Umsatz liegt bei ungefähr 100 Millionen Euro. Dazu wird Dräger eine Maskenproduktion in Großbritannien aufbauen. Dort hat Dräger bereits seit mehr als 50 Jahren einen Entwicklungs- und Produktionsstandort für Atemschutztechnik für Feuerwehr und Industrie. Diese Erweiterung der Kapazitäten erfolgt zusätzlich zu dem bestehenden Produktionsverbund in Schweden und Südafrika und den vor kurzem beschlossenen neuen Produktionsstandorten in Frankreich und den USA. Die Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten an allen fünf Standorten würden im Geschäftsjahr einen mittleren zweistelligen Millioneneurobetrag erfordern. Damit betreibe Dräger ein sehr reaktionsfähiges Herstellungssystem für zertifizierte FFP-Atemschutzmasken, deren Produktdesign aus der eigenen Entwicklung in Deutschland stamme“, sagte ein Sprecher.

(sti)