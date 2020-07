Veranstaltung in Krefeld : Christopher Street Day als Fahrraddemo

Krefeld Der für den 25. Juni geplante erste Krefelder Christopher Street Day (CSD) musste bekanntlich wegen Corona ausfallen – als Ersatz findet am Samstag, 25. Juli, eine Fahrrad-Demonstration durch die Stadt statt.

Der erste CSD fand 1970 in New York statt. Mit der Parade soll für Toleranz für alle sexuellen Orientierungen geworben werden. Die CSD-Bewegung erinnert an den ersten Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street, der weltweit Schlagzeilen machte. Hintergrund waren Polizei-Razzien in Homosexuellen-Bars, die oft in Misshandlungen und Schikanen gegenüber den Gästen ausarteten. Am 28. Juni 1969 kam es zu Protesten, die eskalierten und zu tagelangen Straßenschlachten mit der Polizei führten.