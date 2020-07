Urteil in Krefeld : Kempener Sozialpädagogin vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen

Urteil in Krefeld

Das Gericht in Krefeld sprach eine 27-jährige Frau aus Kevelaer vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs frei. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Kempen/Krefeld Bereits am zweiten Verhandlungstag fiel am Dienstag das Urteil im Prozess gegen eine 27 Jahre alte Sozialpädagogin. Es gibt keinen Beweis für sexuellen Missbrauch.

Am Krefelder Amtsgericht fiel am Dienstagnachmittag das Urteil gegen eine 27-jährige Frau aus Kevelaer. Sie wurde von den Tatvorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen sowie der sexuellen Nötigung freigesprochen.

Die Kevelaererin hatte in der Zeit von Frühjahr 2016 bis Anfang 2018 als Sozialpädagogin in einem Kinderheim in Kempen gearbeitet. Ab Januar 2017 leitete sie dort eine Wohngruppe für unbegleitete männliche Flüchtlinge. Mit einem der Jugendlichen, einem 16-jährigen, begann sie schließlich eine Beziehung. Laut ihrer Aussage sei diese „freiwillig und einvernehmlich“ gewesen.