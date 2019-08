Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung : Krefeld bekommt einen eigenen Christopher Street Day

Krefeld Im kommenden Jahr soll es in Krefeld einen eigenen Christopher Street Day geben. Das hat der neu gegründete Vereine Crefelder CSD bekannt gegeben.

Schon in diesem Jahr hat Krefeld mit der Partnerstadt Venlo ein Programm für Toleranz gegenüber Homosexuellen ausgerichtet - all das unter dem Titel „Roze zaterdag.“ Der Roze Zaterdag ist in den Niederlanden ein Aktionsjahr, in dem für Toleranz gegenüber Homosexuellen geworben wird. Für die Städte in den Niederlanden ist es eine Ehre, sich „rosa Stadt“ nennen zu dürfen und als tolerantes Gemeinwesen zu präsentieren. Seit den 1970er-Jahren findet der Roze Zaterdag in einer anderen Stadt in den Niederlanden statt. Federführend ist jeweils eine Stadt, die übers Jahr zahlreiche Veranstaltungen, gipfelnd in einem großen Umzug, ausrichtet.