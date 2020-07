Corona-Pandemie : Massentest im Bahn-Werk Krefeld hat begonnen

Krefeld Bei der DB Fahrzeuginstandhaltung in Oppum sind acht Beschäftigte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt ordnete an, die komplette Belegschaft zu überprüfen. Die ersten 300 Abstriche sind gemacht worden.

Die erste Hälfte des Corona-Massentests im Werk der Deutschen Bahn Fahrzeuginstandhaltiung in Oppum ist abgeschlossen. Rund 300 Mitarbeitende seien am Dienstag auf eine Corona-Infektion hin überprüft worden. Am Mittwoch wurden in dem Unternehmen nochmals bei gut 250 Mitarbeitenden durch ein mobiles Team des Krefelder Diagnose-Zentrums Abstriche genommen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Ergebnisse würden zum Ende der Woche erwartet. Nachdem bei acht Mitarbeitenden des Werks – drei von ihnen wohnen in Krefeld – eine Corona-Infektion bestätigt worden war, hatte die Stadtverwaltung Krefeld vorsorglich ein umfangreiches Screening aller zurzeit im Werk arbeitenden Beschäftigten angeordnet (wir berichteten).

Am Dienstag habe der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in der Innenstadt 20 Personen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht an den Haltestellen Rheinstraße und Hansa-Zentrum ansprechen müssen, so ein Sprecher. Zudem wurden nach Hinweisen zwei Friseure an der Neusser Straße kontrolliert. In einem Fall seien die geltenden Hygienevorschriften nicht eingehalten worden – zwei Mitarbeitende hätten während des Haareschneidens die Mund-Nase-Bedeckung nicht vorschriftsmäßig getragen. Dort stehe nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an, so die Stadt. Beim zweiten Friseurbetrieb sei alles vorschriftsmäßig gewesen.