Fragwürdige Statistik : Der Geburtenrückgang in Krefeld ist landesweit unübertroffen

Eine Betrachtung der zurückliegenden zehn Jahre relativiert die besorgniserregende Tendenz grundlegend. Krefeld ist eine Stadt mit Zukunft.

Krefeld ist eine Stadt ohne Zukunft. In der Seidenstadt werden deutlich weniger Babys geboren. Mit einem Rückgang in 2020 von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bilanzieren die Landesstatistiker den deutlichsten Rückgang in Nordrhein-Westfalen. Für 32 Kreise und kreisfreie Städte erwartet Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) für das gerade zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor; in 14 Kreisen und sechs kreisfreien Städten wird ein Anstieg der Zahl der Neugeborenen erwartet. Den höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (plus 8,2 Prozent) sowie für Mönchengladbach und den Kreis Coesfeld (beide plus 5,4 Prozent) – die höchsten Rückgänge soll es in Krefeld (minus 6,4 Prozent) und Bonn (minus 5,5 Prozent) geben.