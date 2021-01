Kostenpflichtiger Inhalt: Vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen : Falschparker behindern nächtlichen Brandeinsatz in Krefeld

„Vor dem Gebäude wurde die Aufstellung der Drehleiter und eines Löschfahrzeuges durch mehrere falsch parkende Pkw behindert und hierdurch der Einsatz leicht verzögert“, so ein Sprecher. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Gegen zwei Uhr waren die Einsatzkräfte der Leitstelle in der Hauptwache über einen Brand in einer Küche an der Seidenstraße informiert worden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.