Kuriose Statistik : Fortuna und das Kreuz mit den Sondertrikots

Düsseldorf Seit einigen Jahren hat es sich Fortuna zur Gewohnheit gemacht, zu besonderen Anlässen Sondertrikots herauszugeben. In aller Regel sind es optische Schmuckstücke, wie jetzt auch das von Jacques Tilly gestaltete Shirt. Sportlich gibt es aber ein gewisses Problem mit ihnen.

Die Zeiten, als eine professionelle Fußballmannschaften mit zwei Trikots pro Saison auskam, sind lange vorbei. Mindestens drei sind inzwischen die Regel, was nur zum Teil damit zu tun hat, dass die moderne Fußballwelt zwecks besserer Unterscheidung bei den oft mehrfarbig gestalteten Shirts ein Ausweichtrikot verlangt. Bei Fortuna ist das in dieser Saison ein schwarzes Trikot, das immer dann zum Einsatz kommen soll, wenn der Gegner einen rot-weiß gemusterten Dress trägt.

Ein Renner sind diese Shirts üblicherweise dennoch.So auch Fortunas aktuelles Sondertrikot, gestaltet vom weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Künstler Jacques Tilly . Auf weißem Grund sind da in einem stilisierten Rheinverlauf diverse Fortuna- und Düsseldorf-Wahrzeichen zu sehen: 89,95 Euro kostet das Shirt, zu dem der frühere Marketingvorstand Christian Koke die Idee hatte und das am 19. März beim 1:1 gegen den Hamburger SV vom Zweitligateam getragen wurde.

Um ein Haar wäre es Fortunas aktueller Mannschaft an jenem Samstagmittag gelungen, das alte Kreuz mit den Sondertrikots endlich abzuwerfen. Hätte nicht HSV-Stürmer Robert Glatzel mit der letzten Aktion der Partie tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt – die Düsseldorfer hätten zum allerersten Male bei einer Spielpremiere ihrer Sondertrikots gewonnen.

Seit der ersten Auflage im November 2017 ist es mit fünf für jedermann und jederfrau erhältlichen Spezialhemden tatsächlich noch kein einziges Mal gelungen, das erste Spiel mit diesen zu gewinnen. Damit nicht genug: Ein weiteres Sondershirt, das nicht in den Verkauf gelangte, reihte sich im Mai 2021 in diese Tristesse ein – das „Crocodile-Power“-Trikot, mit dem Hauptsponsor Henkel ein bestimmtes Produkt bewerben wollte, schaffte auch nur ein 2:2 gegen Eintracht Braunschweig .

Die übrigen Premieren verliefen mindestens ebenso schlecht. Sondertrikot Nummer eins trug Fortuna am 19. November 2017 in Ingolstadt, ein rot-weißes Karnevalshemd im Harlekin-Stil. Das Ergebnis: Gastgeber FC Ingolstadt siegte 1:0. Beim nächsten Versuch mit dem Toni-Turek-Trikot setzte es am 27. Januar 2019 gar ein 0:4 gegen Leipzig, das 125-Jahre-Jubiläumstrikot begleitete am 13. Juni 2020 das 0:1 gegen Dortmund.