Neujahrskonzert der Niederrheinischen Sinfoniker auf Youtube : Traum in Corona-Zeiten - Wieder einmal Wange an Wange tanzen

Boshana Milkov singt stimmungsvollen Südstaaten-Swing von George Gershwin. Foto: Julian Scherer

Die Niederrheinischen Sinfoniker trotzen dem Lockdown und präsentieren ihr traditionelles Neujahrskonzert online auf dem Theater-Kanal.

Von Dirk Richerdt

Wer den Youtube-Kanal des Theaters aufruft und das Neujahrskonzert startet, kann sich fast wie bei einer Live-Performance fühlen. Die Musiker stimmen ihre Instrumente, dann erscheint unter dem Hashtag #1 der Titel des Eröffnungsstücks. Die Kamera schaut aus der Totalen auf die Bühne des Theaters in Rheydt, Musikdirektor Mihkel Kütson gibt den Einsatz. Schon wechselt die Kamera in die Aufsichtperspektive. Vielleicht soll so der Beweis angetreten werden, dass die Musiker in Zweidrittel-Besetzung mit zulässigem Mindestabstand auf dem Podium vor orangefarbener Lichtkulisse platziert sind. Kaum hat der rhythmisch markante Mambo „Cumaña“ Fahrt aufgenommen, übernehmen die Ohren die Hauptrolle. Diese fantastische karibische Tanzmusik zieht die Konzertbesucher an Laptop, PC oder Smartphone voll in den Bann.

Gefühliger, langsamer gibt sich #2 mit „Amapola“ von Joseph Lacalle. Dieses Paradestück für lyrischen Tenor und Orchester liegt bei David Esteban in goldrichtiger Kehle. Der Tenor mit dem sonoren Schmelz in der Stimme ist zwar italienischer Staatsbürger, geboren ist er aber in Ecuador. Und so gelang der spanische Tonfall dieses Liebesliedes an eine Dame namens „Mohnblume“ ganz authentisch.

In der Konzertmitte stimmt Sopranistin Sophie Witte, im hautengen Silber-Paillettenkleid mit elegantem Hüftschwung aus der Seitenbühne tretend, mit einnehmender mimischer Performance und brillanten Kantilenen den Song „I Feel Pretty“ aus Bernsteins „Westside Story“ an. Wittes jüngere Kollegin Boshana Milkov, noch in Ausbildung am Opernstudio Niederrhein, glänzt mit „‘S Wonderful“ von George Gershwin. Ihr blühender, überraschend reifer Mezzosopran lässt dezent und kraftvoll das Feuer des Südstaaten-Swing glimmen.

Ein Instrumental folgt mit Michel Legrands „I Will Wait For You“. Konzertmeister Philipp Wenger betört mit dieser wundervoll ausgesungenen Violinpartie die Zuhörer. Ob seine Live-Fassung es mit dem Original, einer Szene aus dem französischen Film „Die Regenschirme von Cherbourg“ mit Catherine Deneuve, aufnehmen kann, darf jeder für sich entscheiden.