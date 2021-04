Spieleladen Atongarix beteiligt sich an „One Million Bubbles“ : Ein ungewöhnlicher Hingucker in Korschenbroich

Korschenbroich 2020 nahmen 2200 Ballonkünstler aus 81 Ländern an der Kampagne teil, um für etwas Fröhlichkeit in der Pandemie zu sorgen. Nun sollen sich auch die Korschenbroicher vor Ort erfreuen können.

Eine Woche lang hat das gesamte Atongarix-Team an dem Ballonkunstwerk gearbeitet. „Jetzt hoffen wir, dass es auch den Korschenbroichern ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, so Inhaberin Gabriele Höffgen. „Jeder ist herzlich eingeladen, während eines Spaziergangs durch unseren Ort ein Foto mit den fröhlichen Monstern zu machen oder sich einfach an der Ballonkunst zu erfreuen.“ In diesem Jahr hatte Gabriele Höffgen entschieden, mit ihrem Team an der als „One Million Bubbles“ bekannten Kampagne teilzunehmen, die weltweit am 24. und 25. April stattfindet. 2020 hatten 2200 Ballonkünstler aus 81 Ländern an der weltweiten Kampagne teilgenommen, um in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, ein kleines Highlight zu setzen und ein bisschen Fröhlichkeit zu verbreiten.