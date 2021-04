Korschenbroich, Carbonne und Schorfheide : Städtepartnerschaften in Corona-Zeiten

Korschenbroich Seinem neuen Carbonner Amtskollegen konnte Bürgermeister Marc Venten bisher nur schriftlich gratulieren. Ein digitales Wiedersehen soll es zum Virtual FunRun, dem Ersatz für den 32. Internationalen City-Lauf, geben.

Citylauf Auch in diesem Jahr findet der Internationale Korschenbroicher Citylauf als Virtual FunRun statt. Anmeldeschluss ist am 25. April. Weitere Infos unter: citylauf-korschenbroich.com

Telefonische Kontakte gibt es natürlich auch jetzt. Ein digitales Wiedersehen verspricht die Einladung an die Carbonner und Schorfheider Freunde zum Virtual FunRun am 25. April. Der ist als Ersatz für den verschobenen 32. Internationalen City-Lauf gedacht. „Wir hoffen, dass viele mitmachen werden“, sagt Katrin Maaß vom Ressort Stadtmarketing.

Zur Schorfheide im nördlichen Brandenburg unterhält die Stadt eine lang gewachsene Beziehung. Die Korschenbroicher Verwaltung half mit, die Verwaltung in der Schorfheide nach dem Mauerfall aufzubauen. Der enge Austausch wurde zur Grundlage für Freundschaften. Bereits mehrfach wurde der Tag der Deutschen Einheit gemeinsam gefeiert. Anlässlich der Einführung des neuen Bürgermeisters in der Schorfheide sagte Bürgermeister Marc Venten: „Unsere Städte verbindet eine Freundschaft, die unsere Vor-Vor-Gänger gegründet haben. Ich denke, wir knüpfen beide gerne daran an und füllen diese Verbindung weiter mit Leben und frischen Impulsen. So freue ich mich auf unsere nächsten Begegnungen und den weiteren Austausch“.