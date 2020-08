Historische Litfaßsäule in Korschenbroich : Ein neuer Hingucker für den Ortskern

Korschenbroich Zwischen Pfarrkirche St. Andreas und Eiscafé Ciprian steht jetzt eine historische Litfaßsäule. Zur Einweihung kamen Bürgermeister Marc Venten, der Denkmalbeauftragte Günter Thoren und Vorbesitzer Jan Nilgen.

Der kräftige Grünton als Grundfarbe assoziiert beinahe eine ortsansässige Biermarke. Die aktuelle Plakatierung mit vergrößerten Archivfotos entführt in die Zeit, als schon einmal eine Litfaßsäule im Ortskern stand. Zur Corona-gerechten kleinen Feier lobte Bürgermeister Marc Venten die historische Litfaßsäule als „echten Hingucker“, der Werbefläche an prominenter Stelle biete. Ältere Mitbürger würden sich noch an die frühere Plakatsäule erinnern, die in den 1950er Jahren abgerissen wurde.