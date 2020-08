Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Korschenbroich : Martinszüge und Weihnachtsmärkte - Veranstalter warten auf Entscheidung

Eindrücke vom Weihnachtsmarkt 2019 in Liedberg. Die Chance auf eine Austragung in diesem Jahr liegt laut Heimatverein bei 50 Prozent. Archiv-Foto: ilg Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die aktuelle Coronaschutzverordnung gilt bis zum 31. Oktober. Was danach kommt, ist ungewiss. Während bei Martinszügen wie in Pesch die Tendenz zur Absage geht, ist das Schicksal des Weihnachtsmarkts in Liedberg offen.