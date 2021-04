Städtische Tochter in Korschenbroich bekommt neue Führung : Wechsel an der Spitze der städtischen Reha-Bau GmbH

Wechsel an der Spitze der Reha-Bau GmbH: Alexander Frensch, Rainer Königsmark, Marc Venten, Bernd Dieter Schutze und Thomas Dückers (v.l.n.r.). Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Zum 1. Mai 2021 gibt es personelle Veränderungen an der Spitze der Reha-Bau GmbH. Die städtische Tochter ist Eigentümerin der 1995 errichteten Niederrhein Klinik an der Regentenstraße in Korschenbroich, die von der St. Augustinus Gruppe betrieben wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufsichtsratsvorsitzender ist und bleibt Bürgermeister Marc Venten. Den Posten des Geschäftsführers bekleidet ab Mai Thomas Dückers, der erste Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Korschenbroich. Er löst damit den 2015 in den Ruhestand gewechselten früheren Stadtkämmerer Bernd Dieter Schultze ab, der seit Gründung der RehaBau GmbH deren Geschäftsführer war. Neuer Prokurist an seiner Seite wird Alexander Frensch, Leiter des Amtes für Finanzen bei der Stadt Korschenbroich. Er löst Rainer Königsmark ab, seinen Amtsvorgänger sowohl in der Stadtverwaltung als auch auf diesem Posten der Reha-Bau GmbH.

Wie Schultze war Köngsmark seit Gründung der städtischen Tochtergesellschaft auf diesem Posten aktiv. Dafür bedankte sich Bürgermeister Marc Venten und würdigte den Einsatz, den beide im Interesse der Stadt beim Bau, der Finanzierung und weiteren Begleitung der Reha-Klinik all die Jahre geleistet haben.

(NGZ)