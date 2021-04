Diamentene Hochzeit in Korschenbroich : Vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben

Feiern Diamentene Hochzeit: Getrud und Heinrich Lackner. Foto: Heinrich Lackner

Korschenbroich Am 21. April ist es genau 60 Jahre her, dass sich Gertrud und Heinrich Lackner in Norf das Ja-Wort gegeben haben. Das Schicksal führte den gebürtigen Steinhausener und die Neusserin erstmalig auf einem Nikolausball am 1958 in Holzheim zusammen.

Durch Gertruds Bruder, der ein Arbeitskollege von Heinrich war, kamen die beiden beim gemeinsamen Tanz ins Gespräch.

Weitere Verabredungen folgten, bis ihnen klar war, dass sie nur noch zusammen durchs Leben gehen wollten.

Anfang der 70er Jahre folgte der Bau des eigenen Hauses in Steinhausen. Eine Tochter und ein Sohn wurden geboren. Heute zählen zudem drei Enkel und ein Urenkel zur weiteren Familie der Lackners.

Gertrud kümmerte sich um den Haushalt und die Familie, Heinrich arbeitete als Schreiner und vor seinem Ruhestand als Kundendienstmonteur bei Schaffrath.