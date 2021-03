Aktion in Korschenbroich : Schmuckstücke aus Kinderzeichnungen – Teilerlös für Schule

Korschenbroich Die Kleinenbroicher „Schmukschmiede“ hat eine Spendenaktion gestartet, um die Digitalisierung der Gutenberg-Grundschule zu unterstützen. Dazu benötigt sie jedoch die Hilfe von Kindern, die gerne malen.

Er erinnert ein wenig an den kleinen Drachen „Tabaluga“ von Peter Maffay . Dabei kennt die sieben Jahre alte Anna Schipperges aus Kleinenbroich dessen Abenteuer gar nicht. Sie hatte phantasievoll einen kleinen Drachen gemalt und ihrer Mutter, der Goldschmiede-Meisterin Angela Schipperges, gezeigt mit den Worten: „Vielleicht kannst du daraus ja auch Schmuck machen.“ Was diese auch tat und einen kleinen Silberdrachen als Kettenanhänger fertigte. Gleichzeitig entstand so die Idee für eine Spendenaktion zugunsten der Gutenberg-Grundschule, aus selbstgemalten, frei erfundenen Bildern von Kindern kleine Schmuck-Unikate zu erstellen.

„Die Motive für die Schmuckerstellung wählen wir aus“, sagt Schipperges. Die schönsten Bilder und Zeichnungen werden zudem prämiert. An den Preisen beteiligen sich der Creativ Shop in Kleinenbroich, die Buch- und Spielkiste in Glehn, der Laden „Feder & Tinte“ in Korschenbroich sowie das Spielwarengeschäft Atongarix in Korschenbroich.