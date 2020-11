Spielwaren-Geschäft in Korschenbroich : Die Welt der Steiff-Tiere hinter Schaufensterscheiben

Korschenbroich Mit viel Liebe und Unterstützung von Freunden und der Familie hat Gabriele Höffgen das Schaufenster ihres Geschäfts „Atongarix“ weihnachtlich gestaltet: Dutzende Steiff-Tiere sind dort jetzt zu sehen.

Gabriele Höffgen bekommt viel Lob für ihr liebevoll gestaltetes Schaufenster. So etwas sieht man sonst nur in großen Geschäften in einer Großstadt. Die 53-Jährige fühlte sich ihrem Slogan „Erlebe das Besondere“ verpflichtet, ein Versprechen für besondere Spielsachen in ihrem Laden „Atongarix“ an der Steinstraße unweit der Alten Schule.