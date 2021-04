Projekt in Korschenbroich : Für den Gottesdienst stand der Vikar auf dem Feld

Korschenbroich Trotz Pandemie wollten drei Gemeinden zusammen Gottesdienst feiern. Wie das coronakonform funktionieren kann, zeigte sich beim sogenannten Projekt-Gottesdienst.

Ursprünglich sollten sich an einem Sonntag Gottesdienstbesucher zeitgleich in allen drei Kirchen treffen. Ein Teil des Gottesdienstes war vor Ort geplant, die anderen beiden Teile sollten aus den anderen beiden Bezirken übertragen werden. Doch mitten in der Corona-Zeit ließ sich dieses Vorhaben nicht umsetzen. So entstand die Idee, einen Online-Gottesdienst mit Beiträgen aus allen drei Bezirken zu veranstalten. „Es war toll zu sehen, mit wie vielen Ideen sich alle Beteiligten eingebracht haben – von Konfirmanden bis hin zu Senioren machten alle Altersgruppen mit“, sagt Kowalski.