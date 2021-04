Kostenpflichtiger Inhalt: Hilden : Seniorendienste: „Müssen lernen, mit Pandemie zu leben“

Corona-Hinweise im städtischen Seniorenheim Erikaweg. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In mehreren Altenheimen in Remscheid, Leichlingen und jetzt auch in Düsseldorf haben sich Bewohner mit Corona infiziert, obwohl sie bereits geimpft waren. „Diese Corona-Ausbrüche beschäftigen uns sehr“, sagt Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin der Seniorendienst Stadt Hilden.