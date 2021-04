Hintergründe zum neusten Thriller : „In der Corona-Pandemie ist Wut allgegenwärtig“

Horst Eckert wohnt in Düsseldorf und hat bereits einige Thriller geschrieben, die in der Landeshauptstadt spielen. Foto: Stadt Ratingen

Düsseldorf Der neue Thriller von Horst Eckert ist erschienen. In einer Lesung erzählt der Autor, was ihn zu „Die Stunde der Wut“ inspirierte.

Grund dafür ist vor allem die Ausgestaltung der Szenerie, die Autor Horst Eckert mit viel Liebe zum Detail beschreibt. So werden die letzten Lebensminuten der 19-jährigen Schülerin Klara greifbar, wirken trotz ihrer Fiktivität real. Da kann Eckerts Stimme noch so warm sein, die Kälte der Situation ist spürbar, wenn Klara trotz Stichwunden mit der Notrufzentrale telefoniert und die Sanitäter anschließend versuchen, ihr junges Leben zu retten.

„Die Malteser am Fürstenwall haben mich unter anderem für das Buch beraten. Das war auch nötig, weil ich am Anfang gerne ins Detail gehe, und das muss natürlich sitzen“, erzählt Eckert. Über die Jahre habe er zwar durch Recherchen viele Kenntnisse aus dem Bereich der Polizei- und Notarztarbeit angesammelt und erfragt, doch es sei wichtig, immer wieder mit fachkundigen Ansprechpartnern zu reden. Meistens funktioniere das gut, manchmal jedoch nicht: „Als ich für einen anderen Roman mehr über politische Ermittlungen des Landeskriminalamtes erfahren wollte, bin ich schnell an Grenzen gestoßen“, erzählt der Autor. „Die entsprechenden Fachleute waren sehr verschlossen und das natürlich zurecht.“ Am Ende habe er einem Ansprechpartner den fiktiven Fall vorgelegt und dessen Glaubwürdigkeit bestätigen lassen.

Einen politischen Schwerpunkt hat Eckerts neuer Roman bewusst nicht. Er wollte wieder zur „Bullenoper“ zurückkehren, also einen Polizeiroman schreiben, sagt er. Kulisse für das Geschehen ist erneut Düsseldorf, die beiden Charaktere Kriminialrätin Melia Adan und Kriminalhauptkommissar Vincent Veih ermittelten bereits im Vorgängerroman „Im Namen der Lüge“ zusammen. „Adan muss schließlich noch das Schicksal ihrer vermissten Kollegin aufklären“, begründet Eckert mit einem Augenzwinkern die Rückkehr des Duos. Langweilig wird weder den beiden Beamten, noch dem Zuhörer bei der Lesung, denn es brennt im Roman an allen Ecken und Enden: Neben Mord, geht es um Drogengeschäfte, Mietwucher und politische Intrigen. Ein Thema zieht sich dabei durch den Roman: Wut. „Wer sich aus irgendeinem Grund benachteiligt fühlt, sei es finanziell oder gesellschaftlich, wird schnell wütend und Wut führt nicht selten irgendwann zu Gewalt“, erklärt der Autor. Eine wichtige Inspirationsquelle für dieses Leitmotiv fand Eckert in der aktuellen Situation: „In der Corona-Pandemie ist Wut allgegenwärtig“, sagt er. „Manche Menschen fühlen sich bevormundet und glauben an eine Verschwörung, andere haben ihren Job verloren und stehen jetzt vor dem Nichts. Gerade in den sozialen Medien prallen dann Positionen aufeinander. All das ist beim Schreiben auf mich eingeprasselt.“