Aktuelle Zahlen für den Rhein-Kreis : 48 neue Fälle der britischen Virusmutation nachgewiesen

Corona-Abstriche in einem Labor. Foto: dpa/Andreas Arnold

Rhein-Kreis Neben einem weiteren Todesfall gibt es im Rhein-Kreis Neuss auch einen Anstieg bei den Fällen der britischen Virus-Mutation zu beklagen. Der Inzidenz-Wert ist weiterhin fehlerhaft.

Eine 67-jährige Frau aus Kaarst ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 306. Das teilte der Rhein-Kreis am Donnerstag mit. Aktuell ist bei 1477 Personen (Vortag: 1411) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 57 (57) in einem Krankenhaus. Kreisweit 13.390 Personen (13.334) sind wieder von der Infektion genesen. Insgesamt 85.742 Personen (83.469) haben im Impfzentrum und durch den mobilen Impfdienst des Rhein-Kreises Neuss bislang eine Impfung und 25.684 (25.272) die Zweitimpfung erhalten.