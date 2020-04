Trockenheit in Korschenbroich : Stadt bittet um Wässerung der Straßenbäume

Korschenbroich Der trockene April hat den Pflanzen in Korschenbroich bereits zugesetzt. Weil das Amt für Grünpflege und Baubetrieb mit seiner Arbeit kaum noch nach kommt, hofft es nun auf Unterstützung der Anwohner.

Die Freiwillige Feuerwehr hat ihre Unterstützung zugesagt, sie will sich um die Bäume auf der Hochzeitswiese an der L361 kümmern. „Auch einige Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich bereits an der Wässerung und leisten damit wertvolle Hilfe. Es wäre wunderbar, können noch mehr Anwohnerinnen und Anwohner diesem Beispiel folgen“, so Pucknus. Seine Empfehlung: Alle zwei Tage fünf große Eimer Wasser an den Straßenbaum vor der Haustür kippen oder den Gartenschlauch mindestens fünf Minuten an das Wurzelwerk halten. Auch die Büsche freuen sich über regelmäßig zwei bis drei Eimer Wasser.