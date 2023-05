Jahreshauptversammlung der Heimatfreunde Glehn Mitgliederwerbung im Bürgerbus

Dennoch möchten die Mitglieder am 9. November 2023 nicht darauf verzichten. Optimistisch stimmte auch der Bericht des ersten Kassierers Friedhelm Mindermann. Er setzt gezielt auf die Anwerbung neuer Mitglieder und hat im Rahmen seines Königsjahres Werbung im Bürgerbus gesponsert. Eins der Highlights in der Vorschau für 2024 ist die Ankündigung, dass am Vorabend zu Christi Himmelfahrt am 17. Mai ab 18.30 Uhr die Bittprozession mit anschließender „Messe auf dem Bauernhof“ im Haus Fürth bei Graf Spee sein wird und dass die beliebte „Lampefier“ am 2. Dezember im „Frangensaal“ stattfinden soll. Die Ausstellungstermine jeweils am letzten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum bleiben bestehen.