Shoppen bis 21 Uhr in Korschenbroich Abendbummel zum „Happy Mothers Day“

Unter dem Motto „Happy Mothers Day“ laden am Freitag, 12. Mai, wieder einige Geschäfte in Korschenbroich ihre Kunden zum Abendbummel ein. Bis 21 Uhr sind die Läden dann geöffnet. Vor acht Jahren hatte Ulrike Freier, Inhaberin von „Feder & Tinte“ den Abendbummel ins Leben gerufen. Bummeln, verweilen, klönen und vielleicht das ein oder andere Geschenk zum Muttertag finden – um das zu ermöglichen, haben sich die Einzelhändler einiges einfallen lassen. Folgende Geschäfte beteiligen sich an dem längeren Shopping-Abend: Atongarix, „Unsere Schnapsidee“, Schuh Kamper, Feinkosthimmel, „Feder & Tinte“, „Trends & Lifestyle“, Dessous Leufen, Galerie am Rathausmarkt, Nika Fashion und das Keramik Malstudio.