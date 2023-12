Lebendiger Adventskalender in Korschenbroich Nachbarn stimmen sich gemeinsam auf die Festtage ein

Wenige Tage vor Heiligabend traf sich die Nachbarschaft an der Stauferstraße zum lebendigen Adventskalender und damit zur gemeinsamen Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Zum Singen von Adventsliedern und Hören von Geschichten ist jeder willkommen. Die Anwohner in der Stauferstraße waren sich einig: Sie haben eine gut funktionierende Nachbarschaft und mit dem Wendehammer am Ende der Straße einen hervorragenden Treffpunkt ohne störenden Verkehr.