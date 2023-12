Jugendtreff in Jüchen-Hochneukirch Mitsing-Abend und Weihnachtsmarkt im Bamm

Hochneukirch · Das Jugendcafé Bamm in Hochneukirch will am Samstag, 23. Dezember, auf die Festtage einstimmen. Was den Besuchern im Treff geboten wird.

19.12.2023 , 18:09 Uhr

Gute Stimmmung im Jugendcafé Bamm, hier mit Team und Besuchenden, soll es auch beim Mitsing-Abend am 23. Dezember geben. Foto: hoch3

Die Weihnachtsgeschenke sind gekauft, nun bleibt noch etwas Zeit, sich aufs Fest einzustimmen. Das Jugendcafé Bamm lädt für Samstag, 23. Dezember, von 17 bis 21 Uhr zum mittlerweile dritten Mitsing-Abend in den Jugendtreff an der Mühlenstraße in Hochneukirch ein. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass es zusätzlich zur Musik erstmals einen kleinen Weihnachtsmarkt mit vielen selbst hergestellten Produkten und Leckereien geben wird – sowie eine Tombola, bei der als Hauptpreise Erlebnisse wie Klettern, Bogenschießen oder Stand-up-Paddling auf die Gewinner warten: 1.000 Preise und keine Nieten soll es geben. „Die Besucher und Besucherinnen und das Bamm-Team bereiten schon seit vielen Wochen den Abend vor“, erzählt Bamm-Leiterin Cerise Beermann.“ Beim Mitsing-Abend werden sich am Samstag traditionelle Weihnachtslieder mit modernen Weihnachtskompositionen abwechseln, mal wird es schnell und rockig, mal werden die Töne besinnlicher. Die Texte werden eingeblendet, damit alle mitsingen können. Die Musik wird nicht vom Band kommen. Cerise Beermann und eine Gruppe von Musizierenden werden durch das Programm führen: „Menschen unserer Band ,Close to the edge‘ und Personen, die sich mit dem Bamm verbunden fühlen, proben seit Wochen gemeinsam für den weihnachtlichen Abend“, sagt Beermann. Bereits in den vergangenen Wochen stimmten sich die Besucherinnen und Besucher im Jugendcafé Bamm auf Weihnachten ein. So besuchte der Jugendtreff den Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach. Kinder und Jugendliche buken Plätzchen, bastelten unter anderem Dekoration, die am Tannenbaum vor dem Bamm hängen und dort von allem Bürgern „abgepflückt“ werden dürfen. Das Jugendcafé blickt aber auch schon aufs neue Jahr. Ein Highlight soll 2024 eine vom Bamm organisierte Reise nach Kroatien für Zwölf bis 17-Jährige sein. Erkundet werden etwa das Meer der Kvarner Bucht und der Naturpark Ucka. In den früheren Jahren war der Jugendtreff nicht in so entfernte Länder gefahren.

(ngz)