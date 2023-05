Dringlichkeitsentscheidung in Korschenbroich Zweites Flüchtlingsheim wird gebaut

Korschenbroich · Die Flüchtlingssituation in Korschenbroich bleibt prekär. Deshalb hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen, an der Friedensstraße in Glehn ein zweites Flüchtlingsheim zu errichten.

10.05.2023, 04:50 Uhr

So kommt der Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Schanzer Weide in Glehn voran. Kürzlich wurde das Dach aufgesetzt. Die Stadt rechnet damit, dass das Gebäude im Oktober 2023 fertiggestellt werden könnte. Foto: Stadt Korschenbroich

Von Bärbel Broer und Friedhelm Ruf

Die Flüchtlingssituation in Korschenbroich bleibt prekär. Allein in diesem Jahr sind bis Mitte April 87 Menschen der Stadt zugewiesen worden. „Die meisten kommen aus Syrien und weniger aus der Ukraine“, sagte Sozialamtsleiterin Petra Köhnen im Sozialausschuss. Wie sie weiter erklärte, leben aktuell etwa 730 Flüchtlinge in städtischen Unterkünften oder in Wohnungen, die von der Stadt angemietet wurden.