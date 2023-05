Spielfest an Christi Himmelfahrt Sportfreunde Neersbroich laden wieder zum Käfer-Spielfest

Bereits ab 12 Uhr findet in Erinnerung an die langjährige „gute Seele“ des Vereins das „Jakob-Meißner-Gedächtnisturnier“ für F- und E-Jugendmannschaften statt. „Kulinarische Köstlichkeiten zu volkstümlichen Preisen“ verspricht der Verein zudem und kündigt die „ein oder andere Überraschung“ an. Der Eintritt zum Spielfest ist wie immer frei. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr.