Übergangswohnheim in Pesch Ausschuss diskutiert Grünfläche am Übergangswohnheim

Korschenbroich · Eine besondere Prüfung der Außenfläche am Übergangswohnheim Weißer Weg in Pesch wird es nicht geben. Mehrheitlich sprach sich der Ausschuss für Bau und Energie dagegen aus. Was die Grünen-Fraktion mit seinem Antrag erreichen wollte.

11.05.2023, 04:50 Uhr

Die Flüchtlingsunterkunft Weisser Weg in Korschenbroich. Foto: Stadt Korschenbroich

Von Friedhelm Ruf