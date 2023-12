Vizepräsident der Handwerkskammer Anrather Bundesverdienstkreuzträger Karl-Heinz Reidenbach verstorben

Er engagierte sich bereits seit 1978 in der Arbeitnehmervertretung seines Arbeitgebers, des Autohauses Tölke und Fischer in Krefeld. Seit 2000 war er Vorsitzender des Betriebsrats und in der Handwerkskammer aktiv. 2006 wurde er in die Vollversammlung der Kammer Düsseldorf gewählt. Diese entsandte ihn 2011 in den Vorstand und seit 2015 war er Vizepräsident der Kammer von Arbeitnehmerseite.