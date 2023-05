Standort Korschenbroich beim Deutschlandnetz Wo Schnellladesäulen für E-Autos geplant sind

Hintergrund ist eine Vorgabe des Bundes. Um den künftigen Ladebedarf von E-Fahrzeugen auf Mittel- und Langstreckenfahrten zu decken, schreibe der Bund die Errichtung und den Betrieb eines deutschlandweiten Schnellladenetzes aus – das sogenannte Deutschlandnetz, hatte die Verwaltung der Politik schriftlich erklärt. Das Deutschlandnetz besteht zum einen aus öffentlich zugänglichen sogenannten HPC-Schnellladestandorten abseits der Bundesautobahnen im urbanen, suburbanen und ländlichen Raum und zum anderen aus Standorten an Bundesautobahnen. Auch in Korschenbroich sollen über das Deutschlandnetz Schnellladesäulen realisiert werden. Dafür sei der Ortsteil Korschenbroich vom Bund identifiziert worden, so die Verwaltung.