Im Pfarrzentrum St. Andreas und im Kulturbahnhof : „Korschenbroich liest“ lädt zu zwei Lesungen ein

Korschenbroich Der Literaturkritiker Denis Scheck kommt zu „Korschenbroich liest“. Zusammen mit seiner Frau, der Literaturkritikerin Christina Schenk lesen sie aus ihrem Buch „Der undogmatische Hund“.

Am Dienstag, 9. November, ist ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Korschenbroich Christoph Peters zu Gast. In vielen seiner Romane hat er seiner niederrheinischen Heimat ein Denkmal errichtet. In seinem aktuellen „Dorfroman“ rückt er das fiktive Dorf „Hülkendonck“ ins Zentrum und erzählt von der Zeit der 1970er Jahre, als am Niederrhein wie überall in der Republik die Zeichen auf Auf- und Umbruch standen.