Pandemie : Corona fordert zwei weitere Todesopfer im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Eine 92-jährige Frau aus Neuss und ein 85-jähriger Mann aus Grevenbroich sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 212 (Vortag: 230) in Neuss, 69 (72) in Grevenbroich, 50 (55) in Meerbusch, 48 (51) in Dormagen, 46 (55) in Jüchen, 32 (33) in Kaarst, 20 (21) in Korschenbroich und 3 (4) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis bei 47,3 (50,4).