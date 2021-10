Aktion des BUND in Korschenbroich : Artenreiches Gras am Trietbach

Artenreiches Gras am Trietbach

Aktion des BUND in Korschenbroich

Korschenbroich Die Ortsgruppe Korschenbroich des BUND hat Mahdgut aus den verschiedenen Naturschutzgebieten am Trietbach ausgebracht. Damit soll das Biotop biologisch verbessert werden.

Artenreiche Wiesen: Das ist dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Korschenbroich ein besonderes Anliegen. „Wir machen seit 2007 eine Mahdübertragung, um artenreiches Grünland zu schaffen“, sagt der Naturschützer Thomas Braun von der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss , als ein Gelände im BUND-Biotop Am Trietbach jetzt biologisch verbessert wurde. Dazu werden mehrere Ballen gemähtes Gras ausgebracht.

Das Mähgut stammt aus den Naturschutzgebieten Uedesheimer Rheinbogen, Zonser Grind und Wahler Berg. „Wir haben in diesen Naturschutzgebieten die artenreichsten Grünlandflächen, die man sich in NRW vorstellen kann“, sagt Braun. Dort finde man auf einem Hektar über 90 Pflanzenarten, die für das Rheinland typisch seien. Dazu gehören etwa die Zaun-Wicke, der Wiesen-Bärenklau oder die Rapunzel-Glockenblume. Wird diese Fläche nun gemäht und in Form von Heuballen zum Trietbach gebracht, dort auf einem für die Einsaat vorbereiteten Feld ausgestreut, dann können die Samen keimen.