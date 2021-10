Kirmes in Kleinenbroich : Alternative Schützen-Feier erfreute die Besucher

Volker Kallenberg und Hans Bert Heimanns freuen sich über die Spätkirmes Kleinenbroich. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Die Kleinenbroicher Schützen nannten das, was am Wochenende auf dem Festplatz an der Matthiasstraße stattfand, schlicht „Alternativprogramm“.

Bei traumhaft schönem Herbstwetter vermisste niemand ein Zeltdach über dem Kopf, der Erfolg war programmiert. Es schien, als hätten die Menschen auf diese Beinahe-Normalität gewartet, mehr noch, sie herbeigesehnt. Schützenpräsident Hans Bert Heimanns fand’s „sehr gut“, und Volker Kallenberg, in Schaustellerkreisen bekannt als „Curry Jupp“, freute sich ebenfalls: „Schön, dass die Normalität langsam zurückkommt. Die Leute wollen einfach raus.“ Damit sich dieser positive Trend fortsetzen kann, hofft er darauf, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen.

Angefangen hatte alles am Freitag, als DJ Claudio für gute Stimmung sorgte. Dass es so richtig rundging, lag unter anderem am Autoscooter und am Kinderkarussell. Hunderte Lampen in verschiedenen Farben blinkten und leuchteten auf den Fahrgeschäften: So sieht Kirmes aus. Vom Backfisch über die Schießbude bis zum Lebkuchenherzen-Stand war alles da. „Die Schausteller sind bis jetzt mit dem Umsatz zufrieden“, sagte Marcel Heimanns, stellvertretender Geschäftsführer und Pressesprecher der St. Sebastianer.