Ungeimpfte Schüler brauchen Tests : Das Hallenbad Korschenbroich ist in den Herbstferien geöffnet

Das Hallenbad Korschenbroich ist in den Herbstferien geöffnet

KORSCHENBROICH Während der Herbstferien ist das Hallenbad an der Von-Bodelschwingh-Straße 1 geöffnet. Das teilte die Stadt mit.

Nach Angaben der Korschenbroicher Stadtverwaltung müssen in der Ferienzeit auch ungeimpfte Schüler einen negativen Test vorweisen. Sie gelten in dieser Zeit nicht mehr als per se getestet.