Corona im Rhein-Kreis Neuss : 539 Menschen derzeit nachweislich infiziert

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 14 Uhr erreichbar. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 539 Personen (Vortag: 557) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 24 (Vortag 21) von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. Alle Zahlen im Überblick.

Unverändert 368 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt der Kreis mit.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 43,6 (Vortag: 45,4). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 171 Fällen (Vortag: 176) die Delta-Variante nachgewiesen.

Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 22 158 (Vortag: 22 118) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 21.251 Personen (Vortag: 21.193) sind wieder von der Infektion genesen.Von den aktuell 539 Infizierten gehören 162 (Vortag: 169) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 709 Personen (Vortag: 703) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.