Neue Silberlinde auf Altem Friedhof : Korschenbroicher FDP gedenkt der Freiburger Thesen mit einer Pflanzaktion

Korschenbroich Die Korschenbroicher FDP hat dem 50-jährigen Bestehen der Freiburger Thesen gedacht. Warum sie das mit einer Baumpflanzaktion verbunden hat.

„Dieser Baum passt perfekt zu einer Partei, die in ihrer Klimapolitik auf kluge Technologie setzt“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Hans-Willi Türks, als der FDP-Stadtverband auf dem Alten Friedhof eine Silberlinde pflanzte. Denn die Silberlinde wende bei starker Sonneneinstrahlung ihre Blattunterseite dem Licht zu. „Durch die silbrige Oberfläche können diese Unterseiten der Blätter einen hohen Anteil des Sonnenlichtes reflektieren und die Pflanzen damit schützen,“ erklärte Türks.

Die Baumpflanzung hatte einen besonderen Anlass, denn in diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal die Herausgabe der Freiburger Thesen, einem Grundsatzprogramm der FDP vor dem Hintergrund der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt . Bereits 1971 habe die FDP damals in ihrem Programm die Umweltkrise benannt, sagte Stadtverbandsvorsitzender Thomas Betz: „Umweltpolitik ist Gesellschaftspolitik. Daher wollen wir mit der Baumspende ein lebendiges Zeichen setzen.“

Die Idee dazu hatte Rainer Weber. Als sachkundiger Bürger der FDP hat der ehemalige Jumbo-Pilot weltweit das Abholzen von Bäumen beobachtet. „Daher sind für mich die Freiburger Thesen das zukunftsweisende Parteiprogramm“, sagte Weber. In diesem Papier sei bereits der Umweltschutz als wichtiges Thema genannt worden. Als Zeitzeuge – er ist Jahrgang 1947 – wisse er darum, welche Aufbruchstimmung seinerzeit geherrscht habe. „Wir beschäftigten uns mit den Grenzen des Wachstums, der Club of Rome war gerade gegründet worden und die Kernkraft war die Energie der Zukunft,“ sagte Weber. Doch die Umwelt sei bereits damals in einem desolaten Zustand gewesen. „Der blaue Himmel über der Ruhr war noch Zukunftsmusik.“